Фадеев предложил ввести международный контроль за работой IT-гигантов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заметил, что речь идет о работе частных компаний, но "интернет - общее благо"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать институт для международного контроля за деятельностью IT-гигантов.

"Считаю, что нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов. Алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами", - сказал он на встрече членов совета с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, создание такого института - "задача непростая", которая встретит серьезное сопротивление. Фадеев заметил, что речь идет о работе частных компаний, но "интернет - общее благо".

"Сегодня информационная среда в интернете во многом находится под контролем США", - заметил глава СПЧ, указав, что поисковая система Google "подстраивает информацию под конкретного пользователя якобы для его удобства". "На самом деле - для манипуляции. Это ведь фактически цензура. Цензура, запрещенная в большинстве стран мира. То же самое происходит в социальных сетях", - констатировал Фадеев, напомнив, что борьба с Google "началась во Франции еще лет 10 назад, пока безуспешно".

"Надо поставить во главу угла информационную безопасность пользователя", - подчеркнул он.