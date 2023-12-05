В РФ предложили поднять размер страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей

Такое решение должно укрепить доверие россиян к банковской системе, пояснил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект об увеличении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 млн до 3 млн рублей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Так, предложено установить, что возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 3 млн рублей.

В пояснительных материалах приводятся данные Росстата, согласно которым инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%, а санкции в отношении РФ "оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы".

"В таких условиях доверие к финансовым институтам снизилось. Опасения граждан, что вклады могут быть арестованы или заморожены, привело к тому, что в феврале и начале марта 2022 года граждане стали массово снимать денежные средства со своих счетов. <...> Полагаем, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе", - резюмировал автор проекта.