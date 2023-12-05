Минск планирует углубить стратегическое сотрудничество с Москвой в атомной сфере

На проведение переговоров по проекту меморандума и его подписание Совмин уполномочил Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белоруссия планирует подписать с Россией меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект меморандума между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в документе.

На проведение переговоров по проекту меморандума и его подписание Совмин уполномочил Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии.