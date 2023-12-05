Предприниматели на Чукотке смогут пользоваться налоговыми льготами до 2026 года

При применении режима "доходы" ставка составит 1%, а в режиме "доходы минус расходы" - 5%

ТАСС, 5 декабря. Налоговые послабления для бизнеса продлены на Чукотке до 2026 года. Они позволяют платить налоги по сниженным ставкам, сообщили ТАСС в окружном Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений.

"Для предпринимателей региона, использующих упрощенную систему налогообложения, до 2026 было продлено действие сниженных налоговых ставок. При применении режима "доходы" ставка составит 1%, а в режиме "доходы минус расходы" - 5%. Ранее такие преференции действовали до конца 2023 года", - отметили в профильном департаменте.

Эти изменения были закреплены в региональном законе о налоговом регулировании на Чукотке. Преференции предоставляются в рамках выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".