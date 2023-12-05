В Руспродсоюзе рассказали о ценах на игристое вино в регионах

Как сообщили в ассоциации, средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Дороже всего игристое вино стоит на Чукотке, где его средняя цена составляет 757,2 рубля, дешевле всего - в Югре - 310,9 рублей. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации Руспродсоюз.

"Дороже всего один из главных атрибутов Нового года стоит на Чукотке. Средняя цена шампанского в Анадыре составляет 757,2 рубля. Дешевле всего - в Югре. Стоимость шампанского в г. Белоярский составляет 310,9 рублей." - сообщили в ассоциации.

В Москве шампанское стоит 541,6 рублей, в Санкт-Петербурге - 520,6 рублей. В Калининградской области бутылка шампанского в среднем стоит 465,5 рублей, в Краснодарском крае - 533,2 рубля, в Красноярском - 497,2 рубля, в Нижегородской области - 449,6 рублей, в Челябинской области - 399,6 рублей, в Татарстане - 367,4 рубля.

Средний ценник шампанского в этом году в стране составляет 465,6 рублей. Как сообщили в ассоциации, средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%.

Как рассказал ТАСС зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли вырастут. "В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж", - отметил он.

"Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям", - добавил Леонов.