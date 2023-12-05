"Известия": ГКРЧ хочет отозвать частоты российской "дочки" компании Globalstar

В "Ростелекоме" подтвердили, что "Глобалтел" прекратила свое существование, пишет газета

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может в конце декабря вернуть в собственность РФ частоты оператора "Глобалтел" - российской "дочки" американской компании спутниковой связи Globalstar. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы ГКРЧ.

Как сообщает издание, комиссия планирует аннулировать разрешения на использование нескольких частотных диапазонов, выданных компании "Глобалтел" в 1999-2020 годах.

В "Ростелекоме" подтвердили "Известиям", что "Глобалтел" прекратила свое существование.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с изданием отметил, что в России до конца этого десятилетия могут появиться собственные аналогичные системы спутниковой связи, власти и бизнес активно обсуждают сразу несколько проектов. "Если все хорошо сложится, они будут более функциональными за счет поддержки быстрого мобильного интернета: доступ через существующие "телефонные" спутники небыстрый", - сказал он.

ГКРЧ осуществляет деятельность при Минцифры. Имеет полномочия в области регулирования радиочастотного спектра и отвечает за формирование государственной политики в области его распределения и использования.