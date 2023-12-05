В Приамурье валовый сбор зерновых культур превысил 650 тыс. тонн в 2023 году

Наивысшую урожайность зафиксировали в Ромненском, Завитинском и Октябрьском районах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых культур в Амурской области за период уборочной кампании 2023 года составил более 650 тыс. тонн, что почти на 200 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Валовой сбор зерновых культур, в том числе кукурузы на зерно, составил 652,9 тыс. тонн, что на 196 тыс. тонн выше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении. Наивысшая урожайность зафиксирована в Ромненском, Завитинском и Октябрьском районах.

В настоящее время уборочная кампания в регионе завершена. Всего убрали почти 200 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из них пшеницы - 94,5 тыс. га, ячменя - 45,9 тыс. га, овса -19,1 тыс. га, тритикале - 0,3 тыс. га, кукурузы на зерно - 27,3 га, гречихи - 5,3 тыс. га.

Несмотря на хорошую урожайность в этом году, главную культуру Приамурья - сою - собрали на 150 тыс. тонн меньше по сравнению с 2022 годом. Валовый сбор сои в этом году составил свыше 1,4 млн тонн. В прошлом году этот показатель превышал 1,6 млн тонн. Наивысшую урожайность в этом году получили в Тамбовском, Михайловском и Ивановском районах.

"Была холодная весна, которая повлияла на рост сои, и в результате она недостаточно хорошо развивалась. Затем в пик цветения была засушливая погода, что также сказалось на урожае", - сказал начальник управления растениеводства и земледелия областного Минсельхоза Константин Кибирев. Он добавил, что в целом урожайность в этом году оценивается на отлично. Для остальных культур погода была приемлемой, поэтому отмечается повышенный общий валой сбор.

Овощей было убрано чуть более 8 тыс. тонн. Валовый сбор картофеля составил более 30 тыс. тонн, что в целом почти равно показателю 2022 года.