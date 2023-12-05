РЭО с января начнет следить за попытками поднять цены на товары из-за экосбора

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев предостерег от спекулятивного повышения цен под предлогом роста ставок экосбора

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) с января 2024 года начнет отслеживать спекулятивные попытки поднять цены на продовольственные и другие товары первой необходимости под предлогом роста ставок экологического сбора за упаковку. Об этом заявил журналистам глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее ассоциация содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс", созданная при поддержке РЭО, опровергла подсчеты Национального союза производителей молока о росте цен на товары из-за ставок экосбора. Цены на товары вырастут не более чем на 1% после января 2024 года.

"Мы будем с января следить за изменением цен. Мало того, все случаи, когда нам будут говорить, что произошло увеличение стоимости из-за экосбора, мы будем разбирать отдельно с участием контрольно-надзорных органов и антимонопольной службы. Мы считаем, что у нас собрана квалифицированная команда, чтобы оперативно разобраться в каждом вопросе", - сказал Буцаев.

По его словам, РЭО предостерегает от спекулятивного повышения цен под предлогом роста ставок экосбора.

"Многие начинают эту тему использовать в качестве спекулятивной, обосновывая изменения в своей себестоимости или невозможность удержаться в определенных ценовых рамках необходимостью, скажем так, соблюдать законодательство. При этом все забывают, что на самом деле мы не вводим экосбор, он существует аж с 2015 года. Мы лишь изменили порядок учета экосбора. И все компании, которые в настоящий момент критикуют экосбор, должны были его платить все это время. Для них, если говорить про экономику производственного процесса, не должно ничего измениться, если они соблюдали законодательство до текущего момента. Если нет, то мы выводим этот сектор из черно-серой схемы в прозрачность, и придется соблюдать законы", - объяснил глава РЭО.

Закон, направленный на совершенствование системы РОП, вступит в силу с 1 января 2024 года. Он возлагает обязанность по утилизации упаковки на ее производителей. В 2025 году они должны будут отвечать за утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, с 2027 года - за весь объем. Компании должны будут учитывать повышающие коэффициенты, на которые влияет экологичность товара и упаковки. К таким коэффициентам относятся уровень извлекаемости и перерабатываемости продукции, потребность во вторичном сырье из нее и количество циклов переработки компонентов упаковки.