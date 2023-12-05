Основатель "Тануки" Орлов сообщил, что находится в Лондоне

По словам Александра Орлова, объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, поскольку он считал, что разбирательство по делу является сугубо гражданско-правовым иском

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов, объявленный в международный розыск, находится в Лондоне. Об этом сообщил казахстанский портал forbes.kz.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге", - рассказал Орлов в интервью порталу.

По его словам, объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, поскольку он считал, что разбирательство по делу является сугубо гражданско-правовым иском. Как отметил Орлов, сейчас его адвокаты разбираются с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Орлова в международный розыск по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В уголовном деле в отношении Орлова речь идет о его фирме "Меркурий фитнес", которая находится в здании делового комплекса "Москва-Сити". Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей, уточнили ранее ТАСС в правоохранительных органах. Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам из стран Ближнего Востока, развивает зарубежные проекты, в том числе в ОАЭ и США, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве, Санкт-Петербурге.

Орлов также является основателем ресторанного холдинга Sun Group, в который входят заведения в Казахстане и Узбекистане.