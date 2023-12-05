Число работников промышленных предприятий в Подмосковье выросло более чем на 40%

На крупных и средних промышленных предприятиях региона трудоустроено 481,5 тыс. человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число сотрудников крупных и средних промышленных предприятий Московской области превышает 480 тыс. человек, за год их численность выросла более чем на 142 тыс. человек, или на 42%. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня на крупных и средних промышленных предприятиях Подмосковья трудоустроено 481,5 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тыс. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности - 22,1%, а также металлургического производства - 14,1%", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области добавили, что также высокий рост численности сотрудников отмечен в таких отраслях, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 13,1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции - 13,1% и в химической промышленности -10,5%.