Индекс PMI в сфере услуг РФ в ноябре снизился до 52,2 пункта

В предыдущем месяце он составлял 53,6 пункта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился в ноябре 2023 года до 52,2 пункта против 53,6 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

"Индекс еще больше отступил от недавнего максимума августа и сигнализировал о самом слабом росте деловой активности за текущую 10-месячную последовательность роста", - говорится в сообщении.

Также, по данным S&P Global, темпы роста новых экспортных заказов были одними из самых высоких за последние девять лет за счет высокого спроса у соседних стран.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.