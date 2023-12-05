РФПИ выступил за создание стандарта БРИКС сертификации карбоновых проектов

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Россия как председатель БРИКС в 2024 году сможет продвинуть и развить климатическую повестку

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Создание стандарта БРИКС для сертификации карбоновых проектов, направленных на снижение выбросов углеродного газа, будет способствовать развитию углеродного рынка, в том числе взаимному признанию стран их карбоновых кредитов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Телефонная конференция посвящена участию главы РФПИ в заседании рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"В рамках различных ограничений Россию практически блокировали от двух систем стандартизации карбоновых кредитов. Есть две системы - Verified Carbon Standard Program и Gold Standard, они приостановили свою деятельность в РФ. Мы считаем, что надо создавать стандарт БРИКС, систему сертификации карбоновых проектов в рамках БРИКС", - сказал он, добавив, что процесс обсуждения инициативы уже идет с некоторыми игроками.

Дмитриев отметил, что Россия как председатель БРИКС в следующем году сможет продвинуть и развить климатическую повестку. "Этот рынок [углеродного регулирования] только зарождается. Мы считаем, что БРИКС может вполне быть лидером в реализации рынка, Россия как председатель БРИКС в следующем году сможет продвинуть и развить климатическую повестку", - сказал он.

Говоря о новых инициативах РФПИ в области реализации природно-климатических проектов, Дмитриев подчеркнул, что в рамках БРИКС РФПИ будет предлагать проекты, которые позволят инвестировать значимые средства в природные проекты для поглощения углекислого газа. "Будем работать над стандартизацией таких проектов. В этом мы видим большое будущее не только России, которая может использовать свои природные богатства, но и других стран БРИКС", - добавил он.

Глава РФПИ отметил, что природно-климатические проекты и решения могут обеспечить более 40% экономически эффективных мер, необходимых к 2030 году для выполнения целей и задач Парижского соглашения. "Такие решения по сохранению и возобновлению природных ресурсов, как правило, в 10-20 раз дешевле, чем технологические промышленные решения по улавливанию выбросов СО2, что чрезвычайно важно для РФПИ при анализе инвестиционных проектов", - сказал Дмитриев.