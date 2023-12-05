В Казахстане еще на полгода продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Он вступит в силу с 14 февраля 2024 года

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизтоплива и ряда отдельных видов нефтепродуктов из Казахстана будет продлен еще на полгода. Соответствующий приказ правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов республики.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел", - говорится в документе. Запрет будет введен в действие с 14 февраля 2024 года.

Казахстан ввел запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом с 12 июля 2022 года сроком на шесть месяцев, и с того времени мера продлевалась на аналогичные сроки.

В министерстве энергетики ранее отмечали, что мера вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. В ведомстве поясняли, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии, что приводит к высокому спросу на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях.