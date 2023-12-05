Компания из КНР выразила интерес к созданию производства покрытий для судов в РФ

Представитель Shanghai Hilong Shine New Materials Жэнь Вэйдун сообщил, что с потенциальными российскими партнерами уже провели предварительные переговоры, в том числе и по вопросам оплаты

ШАНХАЙ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайская компания Shanghai Hilong Shine New Materials, которая уже активно работает на российском рынке, заинтересована в создании совместного предприятия (СП) в РФ по производству защитных лакокрасочных покрытий для судов. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель компании Жэнь Вэйдун в кулуарах проходящей в Шанхае морской выставки Marintec China 2023.

"У нас есть три завода в России, в основном по производству покрытий для нанесения на трубы для нефтепроводов и скважин. Мы работаем с новыми материалами в нефтяной промышленности. В будущем мы продолжим более глубокое сотрудничество с судостроительными компаниями и, возможно, создадим несколько совместных предприятий, чтобы наша продукция была более удобной для вашего российского рынка, в том числе и для судостроительной отрасли", - сказал он, добавив, что речь идет об СП по производству лакокрасочных покрытий для судов.

По его словам, с потенциальными российскими партнерами уже проведены предварительные переговоры, в том числе и по вопросам оплаты. Соответствующие консультации пока продолжаются, уточнил Жэнь Вэйдун, добавив, что создание такого предприятия значительно упростит логистические вопросы при работе с Россией.

В настоящее время, как уточнили в компании, открывается окно возможностей для работы в РФ, учитывая уход с российского рынка европейских производителей оборудования для морской индустрии. Соответствующее предприятие по производству лакокрасочных покрытий для судов, сообщили в компании, планируется построить поближе к судостроительным объектам на Дальнем Востоке.

Выставка Marintec China 2023 в Шанхае © Иван Каргапольцев/ ТАСС

Marintec China 2023

Выставка Marintec China 2023 будет проходить в Шанхае 5-8 декабря в Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC). Согласно официальным данным организаторов, участие в ней в 2023 году примут порядка 2 тыс. компаний из 30 стран и регионов мира. У 15 стран организованы национальные павильоны. Экспозиция выставки включает в себя несколько разделов, связанных с кораблями, грузовыми судами, морскими перевозками, судостроением, судовым оборудованием, портовым оборудованием и технологиями.

Что касается России, то в этом году на выставке свой стенд развернул Российский морской регистр судоходства. В общей сложности, согласно данным ТАСС, эту выставку посетят представители свыше 50 российских компаний, занятых в морской индустрии.

Ожидается, что за все время проведения выставки на ней побывают порядка 70 тыс. профессиональных посетителей из 100 стран и регионов мира.