Российские заводы Heineken анонсировали ребрендинг

Название компании сменится на "Объединенные пивоварни - холдинг"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Объединенные пивоварни Хейнекен" анонсировала проведение полного ребрендинга - название сменится на "Объединенные пивоварни - холдинг" ("ОПХ"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ОПХ".

"Компания "Объединенные пивоварни Хейнекен" в рамках стратегии развития на российском рынке изменит название и проведет полный ребрендинг. Теперь организация будет называться "Объединенные пивоварни - холдинг" (сокращенное наименование - ООО "ОПХ")", - говорится в сообщении.

Также был обновлен логотип - он выполнен в минималистичном стиле и содержит элементы пивоваренных танков, при этом цветовая гамма осталась неизменной. "Новый бренд утвержден действующим собственником компании - ГК "Арнест", - говорится в сообщении.

"Новое название символизирует единство нашего пивоваренного бизнеса - семи заводов, расположенных на территории России от Хабаровска до Санкт-Петербурга, а также офиса в Москве. Мы ценим богатую историю предприятия и настроены на масштабное развитие и движение вперед. Для нас важно сохранить внутренние ценности и подчеркнуть синергию канонов пивоварения и технологичности, инновационности", - прокомментировал президент "ОПХ" Алексей Сагал.

ООО "ОПХ" работает на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день компании принадлежит семь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Компания производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых Krusovice, "Бочкарев", "Мистер Лис", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978" и другие.

В августе 2023 года "Объединенные пивоварни" стали частью ГК "Арнест". Группа компаний является одним из крупнейших производителей косметики, товаров для дома и аэрозольной упаковки для сектора товаров повседневного спроса, а также объединяет крупный бизнес по производству алюминиевой банки для напитков.