В Серпухове завершили реконструкцию железнодорожного моста через Оку

Специалисты укрепили опоры моста, а также заменили на новые восемь больших пролетных строений по 110 м, два малых по 44 м и четыре балочных конструкции по 18 м

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Движение поездов в направлении Москвы открылось после реконструкции железнодорожного моста через Оку в Серпухове Московской области, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня открылось движение поездов в направлении Москвы на участке Тарусская - Серпухов Курского направления МЖД после завершения реконструкции двухпутного металлического моста через Оку. Последнее, восьмое, пролетное строение было заменено 29 ноября. После этого железнодорожники уложили пути и обустроили контактную сеть", - говорится в сообщении.

Реконструкция самого большого моста на МЖД протяженностью 550 м велась с 2018 года. За это время были укреплены опоры моста, а также заменены на новые восемь больших пролетных строения по 110 м, два малых по 44 м и четыре балочных конструкции по 18 м.

"Работы проводились поэтапно, без остановки движения поездов. Сборка пролетных строений моста осуществлялась на стройплощадке. Технологические окна назначались на период сложных инженерных работ по замене старых на новые пролетные строения методом поперечной надвижки", - уточняется в сообщении.