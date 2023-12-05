Суд поддержал ФАС в недопустимости регистрации товарных знаков с обозначением "номер один"

В службе отметили, что использование такого обозначения в товарном знаке расценивается ведомством как недобросовестная конкуренция

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о недопустимости регистрации товарного знака, включающего обозначение "номер один". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Использование такого обозначения в товарном знаке расценивается ведомством как недобросовестная конкуренция, отметили в ФАС.

ООО "Парус", признанное ФАС России нарушившим закон о защите конкуренции из-за регистрации товарного знака со сравнительным утверждением "номер один", обратилось в суд с заявлением о обжаловании этого решения.

В ФАС пояснили, что в службу обратилась компания "Арнест", производящая инсектициды под обозначением "Дихлофос" с 1972 года. Заявитель сообщил, что его конкурент (ООО "Парус") зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение "Дихлофос №1". Комиссия антимонопольной службы установила, что компания "Парус" зарегистрировала товарный знак со сравнительным утверждением "номер один" и использовала его при оформлении производимого инсектицида "Дихлофос".

"По мнению ведомства, организация пыталась выделить собственную продукцию, обойдя запрет на необоснованное использование сравнительных утверждений, указывающих на превосходство товара над товарами конкурентов. ФАС России признала ООО "Парус" нарушившим закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Компания попыталась обжаловать решение комиссии, однако Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию службы.