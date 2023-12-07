Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Видеотрансляция

ВГТРК

Мероприятие проходит в рамках Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Форум открывается с приветственного слова президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина и выступления президента России Владимира Путина.

В рамках мероприятия состоится пленарная сессия с участием министров и представителей бизнеса, которую завершит сессия вопросов и ответов.

Основная тема форума в 2023 году "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Турции, КНР, Индии, стран Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми РФ развивает сотрудничество.

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.