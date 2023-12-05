В ВТБ отметили рекордный спрос на рублевые депозиты в ноябре

Зампрезидента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что показатель увеличился более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей, побив рекорды "ажиотажа" марта - апреля 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. После повышения ставок в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей, побив рекорды "ажиотажа" марта - апреля 2022 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально "горячим" с точки зрения клиентской активности - причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков. Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей", - отметил Горшков.

По его словам, в среднем в январе - октябре портфель рублевых депозитов ВТБ увеличивался на 85 млрд рублей в месяц (максимальное значение - 207 млрд рублей в октябре), а в ноябре рост портфеля вкладов составил свыше 360 млрд рублей. Это более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза - за апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Тогда портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 216 и 238 млрд рублей соответственно.

Схожая тенденция фиксируется и в другом банке группы ВТБ - РНКБ. За ноябрь его портфель депозитов увеличился на 4,4 млрд рублей, что на 46% превышает результат за предыдущий месяц. Кроме того, этот показатель больше прироста депозитного портфеля банка в марте 2022 года - тогда он увеличился на 4,17 млрд рублей. Общий объем портфеля депозитов в РНКБ на текущий момент превышает 94,7 млрд рублей.