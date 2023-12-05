Эксперт: половина выпускников по IT-специальностям не соответствуют ожиданиям компаний

По словам генерального директора СКБ Контур Михаила Сродных, компаниям не хватает разработчиков, также в дефиците специалисты по кибербезопасности, продуктовые и проектные менеджеры, маркетологи, аналитики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Компании в IT-сфере вынуждены заходить в вузы, запускать совместные программы подготовки кадров, так как половина соискателей на рынке не соответствует ожиданиям работодателей, сообщил на сессии в рамках "Форума будущего" генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных. При этом в компаниях фиксируют дефицит кадров, а 90% организаций планируют увеличивать число сотрудников.

"Сфера IT очень популярна у соискателей, при этом 50% из них получают отказ из-за несоответствия ожиданиям работодателей. Прежде всего, не хватает разработчиков, также в дефиците специалисты по кибербезопасности, продуктовые и проектные менеджеры, маркетологи, аналитики. Чтобы на рынке было больше квалифицированных специалистов, нужно заниматься обучением талантливой и мотивированной молодежи", - сказал Сродных на сессии " Масштабы подготовки кадров", организованной компанией СКБ Контур.

Он добавил, что на данный момент компания для решения проблемы сотрудничает с более чем 10 вузами, в том числе УрФУ и ИТМО, проводит стажировки, работает со школами. Компания уже выпустила первый совместный набор с УрФУ по программе "Фундаментальная информатика и информационные технологии", из которого более 90% учащихся - 37 человек из 40 - трудоустроены в IT-компании. Параллельно с этой работой ведут подготовку бизнесовых команд и руководителей в ИТМО.

"В прошлом году у нас было 160 стажеров, в этом - около 80. Рекордный конкурс на стажировку в Управление разработки - 186 человек на место. Сотрудничаем со школами: профильные классы, премии призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников, "Гид по IT", внимание учителям. Поддержка образования - игра в долгую", - сказал Сродных, отметив, что программы стажировки кратно повышают качество подготовки специалиста.

Но, по словам гендиректора, недостаточно просто привести человека в компанию, необходимо - его удержать. Работодатели предлагают конкурентные зарплаты, программы нематериальной мотивации, возможность решать интересные задачи, гибкие условия работы, например, удаленка: около 26% сотрудников Контура выбрали дистанционный формат работы. Заместитель директора по персоналу УЦСБ Анастасия Давыдова на сессии отметила, что каждый второй сотрудник в IT готов поменять работу из-за отсутствия удаленки, при этом 7% работодателей отказываются от такого формата. По данным ее доклада, 90% компаний планируют рост численности коллектива.