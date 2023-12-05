В Санкт-Петербурге выразили заинтересованность в расширении деловых связей с Вьетнамом

Активизация сотрудничества стран "видится также и на уровне регионов", считает председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев

ХАНОЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 60 компаний Санкт-Петербурга имеют торгово-экономические связи с Вьетнамом, и стороны заинтересованы в дальнейшем расширении делового партнерства. Об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, выступая на бизнес-форуме "Санкт-Петербург - Хошимин" на юге Вьетнама.

По словам Григорьева, форум направлен на развитие торгово-экономических связей и взаимодействия в сфере информационных технологий, промышленности, медицины и образования. Отношения между Россией и Вьетнамом, как отметил председатель комитета, имеют многолетнюю историю и особый статус стратегического партнерства. "Связи наших стран носят системный и дружеский характер. Активизация сотрудничества России и Вьетнама видится также и на уровне регионов", - сказал он.

Вьетнам экспортирует в Россию множество товаров, включая электронику, текстиль, сельскохозяйственную продукцию (кофе, перец, морепродукты) и обувь. Российский экспорт во Вьетнам состоит в основном из сырья, машиностроительной продукции и энергоносителей. При этом на сегодняшний день в Хошимине действует более 20 предприятий с участием российского капитала с общим объемом инвестиций около $40 млн, сообщил Григорьев.

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков в своем выступлении подчеркнул, что российско-вьетнамское стратегическое партнерство приобретает все новые грани. "Интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровне приносит осязаемые результаты, которые находят отражение в развитии торгово-экономического, научно-технического и военного сотрудничества, укреплении культурных, гуманитарных и научных связей", - подчеркнул генконсул.

Он указал, что за более чем 45-летнюю историю взаимодействия между Санкт-Петербургом и Хошимином накопился полезный, взаимообогащающий опыт и сложились тесные, партнерские отношения, которые позволяют продвигать многоплановое сотрудничество в самых разных сферах. Россия рассматривает дальнейшее расширение связей на межрегиональном уровне в качестве "важной составляющей обеспечения поступательного развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом", сказал дипломат, добавив, что активизация связей между регионами "будет всемерно способствовать увеличению товарооборота и инвестиционных потоков".

Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Хошимине продлится до 8 декабря. Порядка двух десятков петербургских компаний представят свой экспортный потенциал в сферах информационных технологий, судостроения, фармацевтики и пищевой промышленности.