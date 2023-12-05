Эксперт: беспрецедентные санкции не смогли выключить РФ из глобальной экономики

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что распада мира на части не происходит, несмотря на все трудности в отношениях между крупными странами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Попытки тотальной блокады не привели к устранению России из глобальной экономики, взаимосвязанность мира в настоящий момент непреодолима. Такое мнение выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Федор Лукьянов на XIV Азиатской конференции клуба.

"Попытка тотальной экономической блокады России, которая была предпринята в прошлом году, не привела к результату. То есть, Россию устранить из мировой экономики не удалось, хотя усилия были предприняты беспрецедентные. Такого не было никогда. Мы видим, что <…> РФ остается частью мировой экономики, несмотря на все санкции", - указал эксперт.

Лукьянов пояснил, что распада мира на части не происходит, несмотря на все трудности в отношениях между крупными странами. "Мы видим, что даже такие события не в состоянии разрушить взаимосвязанность мира, - отметил он. - Глобальная среда непобедима".