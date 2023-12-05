Кабмин выделил 500 млн рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозтехники

Это позволит обеспечить выполнение в 2023 году обязательств по субсидированию не менее 12 тыс. договоров лизинга, заключенных на льготных условиях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделило из резервного фонда 500 млн рублей "Росагролизингу" на обслуживание льготных договоров лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, финансирование позволит обеспечить выполнение в 2023 году обязательств по субсидированию не менее 12 тыс. договоров лизинга, заключенных на льготных условиях.

Программа льготного лизинга сельхозтехники была запущена в 2019 году, она стала одним из самых востребованных инструментов технической модернизации сельскохозяйственной отрасли.

В августе этого года кабинет министров расширил параметры программы, включив в нее автотранспортные средства, железнодорожные вагоны, контейнеры-рефрижераторы для перевозки сельхозпродукции, прицепы и полуприцепы.