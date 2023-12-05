В Крыму дорогу в обход Симферополя достроят до 1 марта 2025 года

Строительство ведется по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное в Крыму идет с опережением срока, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 1 марта 2025 года. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в ходе личного приема граждан полпредом в Южном федеральном округе в режиме ВКС.

"По поручению президента средства выделены, строится четырехполосная дорога в обход города Симферополя на участке Донской - Перевальное в 25 км. Окончательная дата сдачи в эксплуатацию до 1 марта 2025 года. На сегодняшний день работы идут с опережением срока", - сказал Аксенов.

Строительство дороги в обход Симферополя ведется по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", исполнителем работ выступет компания "ВАД".

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". В прошлом году, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, было принято решение о продлении госпрограммы до 2027 года.