ЦБ РФ с 25 декабря запретит использование техники Apple в служебных целях

Эта информация указана в распоряжении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России с 25 декабря запретит своим сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях и прекратит их закупку, сообщили ТАСС источники.

"С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях", - отметили собеседники агентства, указав, что соответствующая информация содержится в распоряжении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ТАСС направил запрос в Банк России.

Ранее в ряде российских компаний и ведомств уже поднимался вопрос о запрете использования указанной техники.

Летом Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple. В августе "Камаз" запретил стоим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Соответствующий указ подписал гендиректор компании Сергей Когогин.

О запрете некоторой техники Apple в министерствах

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.