ФАС возбудила дело против Сбербанка и его страховой из-за антиконкурентного соглашения

В ведомство ранее поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги СК "Сбербанк страхование жизни"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка и СК "Сбербанк страхование жизни" по признакам заключения антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги страховщика. "Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования с ПАО "Сбербанк". "Домклик плюс" включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и иные услуги", - отмечается в сообщении ФАС.

В антимонопольном ведомстве указали, что подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту. Ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик плюс".

В сентябре 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ № 39, устанавливающее условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями. Одно из них - предоставление заемщику возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает ли он дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает соответствующий установленным требованиям договор с любым страховщиком.

"По мнению ФАС России, предложение ПАО "Сбербанк" и ООО СК "Сбербанк страхование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ", - пояснили в антимонопольной службе.