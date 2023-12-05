OpenYard запустила массовое производство серверов на заводе в Рязани

В компании подчеркнули, что площадка на территории технопарка "Рязанский" работает в режиме полной загрузки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Центр открытых разработок", которая выпускает серверы под брендом OpenYard, запустила массовое производство ИТ-оборудования на своем заводе в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Центр открытых разработок" объявила о старте массового производства оборудования на собственном заводе, который расположен на территории технопарка "Рязанский". Комплекс общей площадью свыше 8 тыс. кв. м обеспечивает производство полного цикла в объеме более 60 тыс. единиц серверной продукции в год", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что на сегодняшний день площадка работает в режиме полной загрузки.

О компании

В ноябре 2023 года компания OpenYard получила статус независимого производителя. Продуктовый портфель OpenYard включает в себя классические стоечные серверы для центров обработки данных и высокопроизводительные серверы открытой архитектуры.

Продукция OpenYard входит в реестр промышленной продукции Минпромторга.

В настоящее время компанией OpenYard владеет группа частных инвесторов. В конце октября 2023 года "Яндекс" и группа компаний "Ланит" объявили о выходе из совместного предприятия по производству серверов OpenYard, продав свои доли частным инвесторам.