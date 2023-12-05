Песков заявил, что Россия продолжит координацию с партнерами в рамках ОПЕК+

По словам пресс-секретаря главы российского государства, на рынке нефти существуют "определенные безусловные процессы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия планирует продолжать координацию с партнерами в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать влияние ОПЕК+ на ситуацию на нефтяном рынке представитель Кремля сказал: "Дело в том, что есть определенные безусловные процессы на рынке [нефти]. Рынок очень крупный, поэтому иногда эффект имеет отложенное [действие], но в любом случае координация [в рамках ОПЕК+] будет продолжаться".