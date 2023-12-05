Фадеев заявил, что вопрос о контроле за IT-гигантами можно обсудить на площадке БРИКС

Глава СПЧ рассказал о необходимости побудить Google и социальные сети "открыть свои алгоритмы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вопрос о введении международного контроля за деятельностью IT-гигантов, в том числе Google, можно обсудить на площадке БРИКС, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо побудить Google и социальные сети открыть свои алгоритмы, чтобы общественность международная обсуждала их - что хорошо, что плохо, давала какие-то рекомендации. Не должно быть ничего секретного. Я предложил начать обсуждать это на площадке БРИКС", - сказал Фадеев ТАСС.

По его словам, Россия могла бы инициировать это обсуждение на одном из мероприятий, которых в следующем году будет порядка 200. IT-гиганты "должны быть открыты миру, потому что интернет - это общее благо", добавил Фадеев.

Ранее Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным предложил организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов. По его словам, алгоритмы их работы должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами.