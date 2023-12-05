На Украине заявили о сокращении экспорта зерна почти на 27% по сравнению с прошлым годом

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, он составляет более 13 млн тонн

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экспорт украинского зерна с начала маркетингового года (июль 2023 - июнь 2024) по состоянию на 4 декабря сократился на 26,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого маркетингового года. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2023/2024 маркетингового года по состоянию на 4 декабря составляют 13 млн 402 тыс. тонн, что на 26,7%, или на 4 млн 874 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что экспортировано уже 5 млн 925 тыс. тонн пшеницы, 876 тыс. тонн ячменя, 900 тонн ржи и 6 млн 467 тыс. тонн кукурузы, а экспорт пшеничной муки и муки из других культур снизился на 11%, или на 6,5 тыс. тонн, до 50,4 тыс. тонн.

В прошлом маркетинговом году (июль 2022 - июнь 2023) Украина экспортировала 49 млн тонн зерна, превысив показатель предыдущего года на 1,3%.

Зерновая сделка

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.

После прекращения действия зерновой сделки в августе на Украине сообщили о создании в Черном море "временных коридоров" для вывоза зерна на экспорт. В конце ноября Киев заявил, что по ним уже перевезено почти 5,5 млн тонн грузов. В ООН в то же время отметили, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия только за один месяц. Украина при этом вывозит по "временным коридорам" и непродовольственные товары.

Проблемы экспорта

Кроме того, вопрос экспорта украинской агропродукции ранее осложнил отношения Украины с соседними странами - членами ЕС. Весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Это было согласовано с Еврокомиссией (ЕК) лишь как временная мера, и 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго. Однако Венгрия, Словакия и Польша на национальном уровне продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины.

Для выхода из ситуации правительство Украины разработало механизм по согласованию экспорта четырех групп агроэкспорта (кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы) в пять стран, с которыми возникли противоречия. В частности, Киев предложил ввести процедуру, предполагающую выдачу министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых или масличных после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами. 26 сентября Шмыгаль заявил, что подписал постановление кабмина о внедрении этого механизма и что четыре страны из пяти, которым Украина предложила свой план, согласились перейти к его обсуждению. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но добавил, что с Румынией и Болгарией уже "готовятся соответствующие документы".