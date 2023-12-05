В парламенте Норвегии поддержали добычу природных ископаемых на морском дне

Депутаты назвали этот способ приемлемым при наличии строгого регламента, передает NRK

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Большинство членов парламента Норвегии выступают за начало добычи природных ископаемых на морском дне. Парламентарии от Рабочей, Консервативной партий и Партии прогресса поддержали план правительства, который был представлен в июне, сообщает телеканал NRK.

В докладе Норвежского нефтяного директората, подготовленном в этом году, сообщалось об огромных залежах на норвежском шельфе природных ресурсов, в частности миллионов тонн меди, цинка и кобальта, которые имеют большое значение для зеленого перехода. Однако поскольку подводная разработка природных ископаемых чревата непредсказуемыми рисками для окружающей среды, парламентарии считают ее приемлемой при наличии строгого регламента. Процесс должен начинаться поэтапно, а первые планы должны пройти утверждение в парламенте.

Между тем в Агентстве по охране окружающей среды считают, что на сегодняшний день у них мало информации о том, как ответственно вести подводную добычу полезных ископаемых, чтобы начинать разведку на норвежском континентальном шельфе. Генеральный секретарь норвежского отделения Всемирного фонда природы (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы, включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Каролине Андаур назвала решение правительства "черным днем для природы Норвегии".

В настоящее время речь идет о геологоразведке на шельфовом участке Баренцева и Гренландского морей площадью 281 тыс. кв. км.