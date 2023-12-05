В Севастополе к концу 2025 года завершат строительство 11 новых котельных

Они обеспечат качественное теплоснабжение почти 30 тыс. севастопольцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство 11 новых блочно-модульных котельных, которые обеспечат качественное теплоснабжение почти 30 тыс. севастопольцев в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, планируют завершить к концу 2025 года. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в ходе личного приема граждан полпредом в Южном федеральном округе в режиме видеоконференции.

"Будет построено 11 блочно-модульных котельных, в настоящее время ведется проектирование. Четыре проекта из 11 котельных будут завершены в декабре, остальные - в январе-феврале 2024 года. На 2024-2025 год в федеральной целевой программе запланированы средства на строительно-монтажные работы, на приобретение оборудования для этих котельных. Концу 2025 года все 11 котельных будут запущены, почти 30 тыс. человек, проживающих в Нахимовском районе Севастополя, получат качественное отопление", - сказал Развожаев.

Отмечается, что новые котельные появятся в зоне действия Севастопольской ТЭЦ по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Проектирование ведется по заказу "Севтеплоэнерго" с общей стоимостью в 136 млн рублей. Согласно данным пресс-службы полпредства в Южном федеральном округе, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ котельных оценивается в 1,7 млн рублей.