Верховный суд РФ предложил поднять сумму долга, при которой возможно банкротство юрлиц

По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, также предлагается унифицировать сроки обжалования судебных актов обособленных споров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Верховный суд предложит увеличить сумму долга, при котором возможно банкротство юридических лиц. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"Верховный суд РФ с учетом предложений, поступивших от судей арбитражных судов, подготовит законопроект об упрощении банкротных процедур, в том числе о рассмотрении банкротств, связанных со включением требований кредиторов в реестр без проведения судебного заседания и с изготовлением только резолютивной части. Безусловно, при условии отсутствия возражений у сторон", - сказал Лебедев.

"Предлагается также унифицировать сроки обжалования судебных актов обособленных споров и повысить сумму задолженности юридического лица, при которой может быть возбуждено дело о банкротстве", - добавил глава ВС. Также внесены и другие предложения по упрощению процедуры банкротства, отметил он.

С января 2015 года сумма задолженности юридического лица, при которой арбитражный суд может возбудить производство о банкротстве, составляет 300 тыс. рублей. До этого минимальной суммой долга для дела о банкротстве юрлица был суммарный долг в размере 100 тыс. рублей.