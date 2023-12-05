Минфин КНР выразил разочарование в связи с ухудшением прогноза Moody’s по Китаю

Как сообщили в ведомстве, в III квартале позитивных изменений в экономическом развитии страны "стало еще больше"

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выражают разочарование в связи с ухудшением прогноза международного рейтингового агентства Moody’s по кредитному рейтингу КНР. Об этом сообщила пресс-канцелярия Министерства финансов Китая.

"Мы разочарованы решением Moody's понизить прогноз суверенного кредитного рейтинга КНР, - говорится в комментарии ведомства. - С начала текущего года экономика Китая на макроуровне продолжает восстанавливаться, наблюдаются улучшения на фоне сложной и тяжелой международной ситуации".

В заявлении подчеркивается, что Китай "по-прежнему устойчиво сохраняет интенсивное развитие". В нем отмечается, что в III квартале позитивных изменений в экономическом развитии страны "стало еще больше".

"Ожидается, что в IV квартале экономика КНР сохранит тенденцию к росту и наша страна по-прежнему будет выступать в качестве важного стимула для стабильного развития мировой экономики", - уточнил Минфин.

Ранее Moody’s подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" и изменило прогноз по его показателю кредитоспособности со стабильного на негативный. Как отмечало агентство, такое решение было принято в связи с ослаблением среднесрочных темпов экономического роста и снижением показателей в сфере недвижимости КНР.