Минпромторг обсуждает расширение списка детских товаров со ставкой НДС 10%

Владимир Путин ранее подписал закон, расширяющий перечень детских товаров, при продаже которых действует пониженная ставка НДС

МОСКВА, 5 декабря./ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает расширение перечня детских товаров, облагаемых НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации. Об этом сообщила замглавы министерства Екатерина Приезжева на Конгрессе индустрии детских товаров.

"С внесением этого проекта (с перечнем товаров - прим. ТАСС) работа наша не закончилась, так как еще ряд есть предложений, которые сейчас Минпромторг обсуждает с Минфином России. Активно сенаторы принимают участие в этой работе, от них тоже поступили предложения. И в общем мы сейчас отрабатываем следующий, скажем так, перечень продуктов, товаров, на которые, как предполагается, будет установлена ставка 10%", - сказала замминистра.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров, при продаже которых действует пониженная ставка НДС (10% вместо 20%). В перечень вошли изделия для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки и пустышки, горшки, ванночки и горки для купания, а также мебель - манежи, стулья, стульчики для кормления. Помимо этого, в список включены детские автомобильные кресла и велосипеды.

Конгресс индустрии детских товаров - ведущая площадка для диалога между представителями бизнеса, органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. Мероприятия конгресса посвящены вопросам стратегии развития индустрии детских товаров, выработке системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. ТАСС - генеральный информационный партнер.