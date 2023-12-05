Минпромторг назвал долю российских производителей на рынке детских товаров

По данным ведомства, она составляет 35%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем российского рынка детских товаров превышает 1 трлн рублей, доля отечественных производителей на рынке составляет около 35%, сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"В настоящее время объем рынка детских товаров достаточно велик - более 1 трлн рублей. При этом доля российских, отечественных производителей сегодня составляет в целом порядка 35%. Что отрадно - эта доля увеличивается", - сказала Приезжева в ходе Конгресса индустрии детских товаров.

Она указала, что российским производителям удается увеличивать свою долю в непростых экономических условиях. При этом в отдельных категориях доли отечественных компаний могут быть выше: например, в категории удерживающих устройств она составляет 53%.

Замглавы Минпромторга также указала, что для дальнейшего развития отрасли детских товаров запланированы мероприятия по поддержке формирования перечня продукции с преференциями при проведении госзакупок. Одновременно должно происходить повышение качества и безопасности детской продукции, отметила Приезжева.

"Здесь Минпромторг ведет работу - сейчас она запланирована на три года, 2023-2025 годы. В рамках помощи сбыту отечественной продукции мы сами закупаем продукцию для детей - это и спортивные товары, и музыкальные инструменты, и вот учебное оборудование закупали в этом году. Каждый год в течение трех лет суммы, которые выделяет на эти задачи Минпромторг, составляет 2 млрд рублей ежегодно. Сейчас оснащение ведется учебных заведений наших новых территорий, новых субъектов Российской Федерации", - рассказала она.