Волонтеров освободят от уплаты НДФЛ за гранты в 2024 году

Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Волонтеров в 2024 году освободят от уплаты НДФЛ за гранты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

"Минэкономразвития России в соответствии с поручением правительства РФ разработало процедуру освобождения от НДФЛ получателей региональных и местных грантов, которыми в том числе являются волонтеры. Закон, подписанный президентом России, начнет действовать с 1 января 2024 года", - сказано в сообщении министерства.

Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование. Сейчас эти средства приравниваются к доходу, а значит, необходимо заплатить налог 13%.

"Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере добровольчества за последние 10 лет выросло более чем на треть и составило 9 930", - отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

О мерах поддержки

Также благодаря закону в случае обязательного медобследования или платного обучения для начала волонтерской деятельности теперь можно получить компенсацию, а на платформе Добро.рф - ознакомиться с полным перечнем мер поддержки. Сюда, в частности, входят информационная, грантовая, имущественная, образовательная и юридическая поддержка, консультационные услуги.

Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг участников волонтерской деятельности. В их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации. К целям осуществления волонтерства добавляется проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

По данным Росмолодежи, количество граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества на базе образовательных и некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в волонтерскую деятельность в России увеличивается. В октябре 2022 года их насчитывалось порядка 10,9 млн человек. В октябре 2023 года их число превысило 12 млн.

Стало больше и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность в области добровольчества. По данным Росстата, количество таких СОНКО в 2022 году составило 9 930 (7,6% от общего количества СОНКО в 2022 году). За последние 10 лет их число выросло более чем на 40%.