Судостроительная компания из КНР увидела возможности в РФ после ухода западных фирм

Руководитель отдела эксплуатации судов Zhejiang Ningshing Maritime Services Group Го Яньхэ заявил, что в настоящее время организация находится в постоянном контакте с потенциальными партнерами из России

ШАНХАЙ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Судостроительная компания из Китая Zhejiang Ningshing Maritime Services Group видит хорошие возможности на рынке России после ухода с него западных предприятий. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель отдела эксплуатации судов компании Го Яньхэ в кулуарах проходящей в Шанхае морской выставки Marintec China 2023.

"Можно сказать, что для нас это хорошая возможность [уход западных компаний с российского рынка]", - сказал он, добавив, что, хотя у его компании пока нет проектов сотрудничества с Россией, однако она в настоящее время находится в постоянном контакте с потенциальными партнерами из РФ.

Го Яньхэ уточнил, что в качестве направлений сотрудничества на российском направлении наибольший интерес представляют проекты, связанные с судами-рефрижераторами, рыболовецкими судами и транспортными судами-рефрижераторами с холодильными установками для производства очень низких температур. "Для нас продвижение сотрудничества с Россией является очень важным направлением, особенно, в том, что касается сферы рыболовства и транспортных рефрижераторных судов", - указал он.

Marintec China 2023

Выставка Marintec China 2023 проходит в Шанхае 5-8 декабря в Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC). Согласно официальным данным организаторов, участие в ней в 2023 году примут порядка 2 тыс. компаний из 30 стран и регионов мира. У 15 стран организованы национальные павильоны. Экспозиция включает в себя несколько разделов, связанных с кораблями, грузовыми судами, морскими перевозками, судостроением, судовым оборудованием, портовым оборудованием и технологиями.

Что касается России, то в этом году на выставке свой стенд развернул Российский морской регистр судоходства. В общей сложности, согласно данным ТАСС, эту выставку посетят представители свыше 50 российских компаний, занятых в морской индустрии.

Ожидается, что за все время проведения выставки на ней побывают порядка 70 тыс. профессиональных посетителей из 100 стран и регионов мира.