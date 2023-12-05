На Запорожской АЭС прошла 14-я ротация наблюдательной миссии МАГАТЭ

В ее состав вошли четыре инспектора

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Новый состав экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начал работу на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в городе Энергодаре. Об этом сообщает Telegram-канал атомной станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 14-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии - четыре инспектора. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.

2 декабря Росатом сообщил, что глава госкорпорации Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций по безопасности ЗАЭС в январе-феврале 2024 года.

Эксперты МАГАТЭ работают на станции с сентября 2022 года, когда после первого визита Гросси на ЗАЭС была создана постоянная наблюдательная миссия.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.