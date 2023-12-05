Глава корпорации SK Group предложил создать общий рынок Южной Кореи и Японии

Обе страны сталкиваются с общими проблемами и им трудно поддерживать нынешний экономический уровень из-за конкуренции со стороны Китая, заявил Чхве Тхэ Вон

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель южнокорейской корпорации SK Group Чхве Тхэ Вон заявил, что Южной Корее и Японии следует создать экономический блок, единое экономическое пространство по примеру Евросоюза из-за конкуренции со стороны Китая и общих для обеих стран проблем. Его слова привела газета "Тона ильбо".

"Если система экономического сотрудничества Республики Корея и Японии продвинется до состояния общего рынка, подобного Евросоюзу, может возникнуть колоссальный синергетический эффект, это также поможет в обеспечении мира в Северо-Восточной Азии", - сказал Чхве Тхэ Вон на форуме в США.

"Республика Корея и Япония сталкиваются с общими проблемами, такими как старение населения, его сокращение, низкие темпы экономического роста. Сложно поддерживать нынешний экономический уровень. Один из возможных способов решения - модель экономического сотрудничества, похожего на Евросоюз", - пояснил он.

"Страны могут достичь большой синергии, если подумать об экономической коалиции в сфере энергетики, производства полупроводников и аккумуляторов", - добавил предприниматель, указав на взаимодополняемость экономик двух стран в этих областях. "Если у нас появится что-то вроде общего рынка, сильного экономического объединения, мы сможем многого достичь", - привело его слова агентство Yonhap.

"Положение Китая меняется. Раньше Китай был большим рынком, сейчас же они составляют сильную конкуренцию во всей цепочке добавленной стоимости, включая сферу энергетики, полупроводников и аккумуляторов для электрокаров", - сказал Чхве Тхэ Вон. По его словам, ранее Китай был лишь большим рынком сбыта для южнокорейских и японских потребительских товаров.

При этом предприниматель допускает вступление Китая и России в этот экономический блок. Это, по его мнению, в свою очередь могло бы снизить политическую напряженность и даже помочь с решением ядерной проблемы Корейского полуострова.