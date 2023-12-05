Госдума приняла в I чтении законопроект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также "в целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов Российской Федерации суррогатной алкогольной продукцией "Мистер сидр", предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов, производство пивных напитков из закупленного пива, использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", - указывают авторы документа.

До сегодняшнего дня нет управы на "наливайки"

"Мы ранее принимали решение, которое также касалось регулирования деятельности "наливаек". Но надо признать, что меры принятые были неполными и недостаточно эффективными. Поэтому наш профильный комитет, депутаты Госдумы подготовили поправки, об их принятии к нам обратились наши избиратели, граждане, потому что до сегодняшнего дня этот вопрос не урегулирован", - отметил на заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты попросили, чтобы коллеги из правительства приняли участие в обсуждении, потому что в начале возникло недопонимание. "Коллеги из правительства считали, что действующих норм достаточно для того, чтобы этот вопрос урегулировать. Но, как жизнь показывает, это не так. Во многоквартирных домах "наливайки" продолжают свою работу. И как видите, управы на них до сегодняшнего дня нет", - подчеркнул Володин.

Регионы не могут влиять на эти проблемы, у них нет действенных рычагов, хотя переданы полномочия и по площади, и по ограничениям, особенно, на крепкие алкогольные напитки, но при этом остался ряд тем, которые требуют рассмотрения, пояснил Володин. "Это время работы "наливаек", а также контроль за так называемыми псевдо-кафе, потому что днем в многоквартирных домах работают магазины, вечером - псевдо-кафе. Нашли лазейку, через которую получают возможность развивать не только крепкие напитки, но и пиво, многие другие напитки, которые приводят к плачевным последствиям: шум, пьяные дебоши в многоквартирных домах и на прилегающей территории. А там у нас детские площадки, там у нас отдыхают жители. Поэтому этот вопрос мы выносим на отдельное рассмотрение", - сказал председатель Госдумы.

Специфика регионов в сфере продажи алкоголя

По оценке авторов документа, в сфере розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках" существуют региональная специфика.

"Так, например, в Москве из 2 200 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области - из 167 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, имеют лицензии 17, в Республике Башкортостан из 1 198 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, лицензируемым видом деятельности занимаются 296 объектов", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.