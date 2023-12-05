В России открыли индустриальное производство желатина из полностью отечественного сырья

К 2025 году предприятие будет выпускать около 6 тыс. тонн продукции в год - половину от потребностей российского рынка, сообщили в пресс-службе правительства Курской области

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Высокотехнологичный завод по производству желатина для пищевой и фармацевтической промышленности начал работать 5 декабря в селе Черницыно Курской области, к 2025 году предприятие будет выпускать около 6 тыс. тонн продукции в год - половину от потребностей российского рынка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это первое индустриальное производство желатина в России из полностью отечественного сырья. Строительство завода агропромышленного холдинга "Мираторг" стартовало в 2021 году, инвестиции превысили 4,4 млрд рублей.

"Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона. Он обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность", - сказали в пресс-службе.

Продукцию предприятия будут использовать в кондитерской, молочной промышленности, а также в фармацевтической отрасли, при изготовлении напитков. Как отметили в правительстве региона, по прогнозам, через два года объем потребления желатина в России составит порядка 12 тыс. тонн в год, завод в Курской области закроет около половины потребности российского рынка.

"Это единственный в стране желатиновый завод, он не имеет аналогов в СНГ и странах ближнего зарубежья по глубине переработки, уровню автоматизации и использования последних разработок в технологии и технике", - сказали в пресс-службе агрохолдинга.

Как сообщил президент агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор Линник, "завод будет первым индустриальным производством желатина в стране из полностью отечественного сырья и соответствует стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством РФ". "Если ранее основными поставщиками желатина в страну были Бразилия, Китай, страны ЕС и СНГ, то сейчас благодаря запуску завода появляется возможность не только удовлетворить потребность российского рынка, повысить продовольственную безопасность страны, но и поставлять на экспорт востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью", - прокомментировал он.