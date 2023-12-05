Более 400 объектов недвижимости доступны бизнесу в индустриальных парках Подмосковья

Найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 350 земельных участков и свыше 50 помещений доступны предпринимателям для размещения бизнеса в индустриальных парках Московской области в рамках запущенного в этом году сервиса по подбору площадок для начала реализации инвестпроектов. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках сервиса "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" инвесторам доступно 404 объекта недвижимости. В их числе 353 земельных участка и 51 помещение, расположенные на территории индустриальных парков Подмосковья и позволяющие компаниям локализовать свое предприятие", - сказала она.

Зампред напомнила, что сервис был запущен в этом году. "С его помощью уже подписано 72 договора, в рамках которых инвесторы разместят свои мощности на площадках индустриальных парков Подмосковья, создав более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 7,1 млрд рублей", - добавила Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области, размещенной на инвестпортале Подмосковья. Инвесткарта создана в Московской области в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта.