В Германии сообщили о нехватке более 80 тыс. специалистов в производстве микрочипов

По данным Института германской экономики, этот показатель на 20 тыс. больше, чем в 2021-2022 годы

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Германия, которая собирается стать одним из лидеров Евросоюза по производству микрочипов, столкнулась с нехваткой рабочей силы в этой отрасли. Как сообщил Институт германской экономики (IW), в настоящее время ФРГ не хватает около 82 тыс. квалифицированных кадров в этой отрасли - на 20 тыс. больше, чем в 2021-2022 годы.

"Рост производства полупроводников в Германии во многом зависит от наличия квалифицированной рабочей силы. Текущая оценка ситуации с профессиями, которые особенно актуальны для промышленности по производству полупроводников, показывает, что потребность в квалифицированной рабочей силе быстро растет и не может быть удовлетворена без серьезных дополнительных усилий", - говорится в докладе.

Совет директоров тайваньской компании TSMC сообщил 8 августа о том, что одобрил строительство завода по производству полупроводников в Дрездене за €3,5 млрд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал это решение. В июне кабмин Германии уже заключил соглашение с американской Intel о строительстве завода по производству микрочипов в Магдебурге.

9 июня 2023 года сообщалось, что Европейский союз вложит несколько миллиардов евро в производство микрочипов, чтобы сократить зависимость от Китая и США. Как писал журнал Der Spiegel, в рамках европейского проекта IPCEI будут выделены средства в размере €8,1 млрд. Кроме того, частные компании вложат еще до €13,7 млрд, в результате чего общий объем инвестиций составит около €21,8 млрд.

При этом нехватка микрочипов актуальна в ФРГ уже сейчас, и на ее устранение уйдут годы. Такое мнение выразила в середине августа член правления германского автопроизводителя Audi Ренате Вахенауэр.