Мишустин рассказал о направлении 21 трлн рублей за пять лет на выполнение нацпроектов

В 2023 году из федерального бюджета направили около 3 трлн рублей, отметил премьер

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия за пять лет направила на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильном совещании.

"На реализацию национальных проектов были выделены значительные ресурсы. Общий объем финансирования за пять лет из всех источников, согласно утвержденным паспортам, составил около 21 трлн рублей. В текущем году из федерального бюджета направили около 3 трлн рублей", - привел цифры он.

Глава кабмина обратил внимание, что национальные проекты - это важнейший, хотя и не единственный инструмент достижения национальных целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что год назад глава государства поручил уделить особое внимание шести направлениям. Это расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран, укрепление технологического и обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение благосостояния граждан и защита материнства, детства, поддержка семей с детьми.

"Именно на эти шесть пунктов нужно опираться в нашей текущей деятельности. Конечно, следует учитывать и возникающие вызовы. Ответы на них либо уже сформулированы в виде новых проектов, либо работа над ними ведется", - отметил премьер.

Приоритеты на будущее

Мишустин, в частности, упомянул проекты по становлению экономики данных, по развитию беспилотных авиационных систем. Он особо отметил, что важнейший приоритет - это дальнейшее развитие индустриальной базы российской промышленности, выпуск собственной глубоко локализованной продукции через реализацию мегапроектов.

Премьер добавил, что на достижение национальных целей направлены в том числе проекты Фонда национального благосостояния, государственные программы и стратегические инициативы, проекты компаний с государственным участием "с очень серьезными, большими инвестиционными планами". По его словам, сейчас нужно определить, как сфокусировать усилия и добиться максимального результата для граждан и для бизнеса.