В Курганской области объем производства сливочного масла вырос на 94% в 2023 году

Также зафиксирован рост производства сыра в 1,4 раза с 2019 по 2023 годы

ТАСС, 5 декабря. Объем производства сливочного масла вырос на 94% в Курганской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом, превысив 1 тыс. тонн в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В текущем году по сравнению с прошлым годом на 94% возросли объемы производства сливочного масла", - приводит пресс-служба слова директора департамента АПК региона Павла Кощеева, уточнив ТАСС, что в регионе на сегодняшний день производят более 1 тысячи тонн масла в год, оно поставляется и в другие регионы России.

Также в Курганской области фиксируют значительный рост производства сыра - объем выпускаемого товара увеличился в 1,4 раза с 2019 по 2023 годы, а в 2024 году планируется достичь роста на 50% по сравнению с 2019 годом. Сейчас в области производят 100 тонн сыра в год.

Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, она специализируется на производстве зерновых и масличных культур, овощей, картофеля и других товаров. Продукция поставляется как в регионы России, так и за границу.

В правительстве поясняют, что в регионе сельхозтоваропроизводителям возмещают 60% затрат на покупку крупного рогатого скота, субсидируют до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм и оборудования для них. В результате местные производители масла и сыра расширяют ассортимент, наращивают производство, открываются новые частные сыроварни. "В октябре в селе Мальцево Шадринского округа открыли новую молочно-товарную ферму на 400 коров с полным циклом выращивания молодняка, кроме того, в Далматовском округе была запущена вторая очередь роботизированной молочной фермы на 310 голов, ввод в эксплуатацию этих ферм позволит в 2024 году дополнительно произвести более 4 тыс. тонн молока. Расширяет мощности в Кургане ЗАО "Глинки", - рассказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в ноябре на XХI Ежегодном фестивале качества масла, сыров, масложировой продукции в городе Екатеринбурге, где продукцию представили российские производители и частные региональные сыроварни, два вида сливочного масла катайского предприятия АО "Молоко" завоевали дипломы I степени.