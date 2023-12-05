Ашхабад выступил за ускорение процедур по созданию энергетической инфраструктуры на Каспии

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов заявил, что ключевым аспектом в этом вопросе является практическая реализация статьи 14 Конвенции о правовом статусе, закрепляющей права сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Туркмения считает важным приложить усилия для завершения процедур, которые ускорят создание энергетической инфраструктуры на Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

"Важнейший и принципиальный вопрос - энергетическое сотрудничество на Каспии. Здесь ключевым аспектом выступает практическая реализация статьи 14 Конвенции о правовом статусе, закрепляющей права сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря. Международно-правовая обоснованность такой деятельности не вызывает сомнений. В этой связи следует приложить усилия для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Тегеранской конвенции и конкретных шагов по имплементации этого протокола", - сказал он на заседании глав МИД прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения), прошедшем в Москве.

Мередов добавил, что строительство подводной энергетической инфраструктуры на Каспии отвечает экономическим потребностям прибрежных государств, служит важным условием обеспечения энергетической безопасности и устойчивости в Евразии на основе равного учета интересов и выгод производителей, транзитеров и потребителей энергоносителей.

12 августа 2018 года в Актау (Казахстан) по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркмения (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года)

Статья 14 конвенции гласит, что ее стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней. Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод.