Дума одобрила введение реестра скотомогильников и запрет на создание новых

Ответственным за ведение учета будет Минсельхоз

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на создание реестра скотомогильников и организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами, а также запрещающий строительство новых скотомогильников на территории России.

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в рамках реализации основ государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. В частности, предлагается дополнить закон "О ветеринарии" новой статьей об учете и эксплуатации скотомогильников. Согласно новой норме, учет действующих скотомогильников и организаций, занимающихся сбором, хранением и утилизацией биологических отходов, будет осуществляться в реестре федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в области ветеринарии. Ответственным за ведение учета будет Минсельхоз РФ, который будет наделен полномочиями по изданию ветеринарных правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников.

Во ФГИС будет содержаться информация о скотомогильниках, об организациях, индивидуальных предпринимателях и физических лицах, осуществляющих обращение с биологическими отходами. "Реестр будет создан в существующем компоненте ФГИС "Цербер", а порядок эксплуатации и ликвидации скотомогильников будет определен в подзаконных актах после наделения Минсельхоза России соответствующими полномочиями", - следует из пояснительных материалов.

Также законом предлагается запретить строительство новых скотомогильников на территории РФ. Как отмечается в тексте документа, это необходимо для "профилактики болезней животных, в том числе общих для человека и животных". Расположенные на территории страны почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, могут нести угрозу биологической безопасности, поясняют авторы проекта закона. Кроме того, запрещается возведение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов.

Скотомогильники, за исключением зараженных возбудителем сибирской язвы, подлежат ликвидации в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами. Кроме того, предлагается уточнить понятие "биологические отходы" - под ним подразумеваются останки животных и других объектов животного происхождения, ветеринарных конфискатов, а также отходы, получаемые при переработке. Как отмечают авторы инициативы, закон о ветеринарии сейчас предусматривает широкое трактование понятия "биологические отходы".

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.