Удмуртия продолжает экспортные поставки в 83 страны

Первый зампред правительства региона Ольга Абрамова отметила, что в республике также сосредоточено самое большое количество производителей БПЛА

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Удмуртия, несмотря на усложняющиеся условия экспорта для российских регионов на фоне санкций, продолжает поставлять свою продукцию в 83 страны, сообщила первый зампред правительства республики Ольга Абрамова на открытии дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Даже сейчас, когда условия экспорта усложняются, наш регион поставляет свою продукцию в 83 страны мира: металл, минеральные продукты, изделия из дерева, оборонная продукция, машины и тепловозы - все это то, что экспортируется из Удмуртии", - сказала Абрамова.

Она отметила, что в разных странах носят одежду, сшитую в регионе, покупают произведенный в республике сыр, а оборудование местных предприятий работает на МКС.

"Удмуртия, как вы знаете, начала делать беспилотники уже достаточно давно, а сегодня это регион, в котором сосредоточено самое большое количество производителей БПЛА", - добавила первый зампред правительства Удмуртии.

Абрамова подчеркнула, что Удмуртия - это "оборонный щит России", при этом в республике занимаются и диверсификацией производства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.