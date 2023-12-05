Госдума одобрила в II чтении полномочия по перестрахованию торговых кредитов для "Эксар"

Предполагается, что агентство будет осуществлять такую деятельность за счет собственного капитала, без привлечения государственных гарантий РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий наделение АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "Эксар") временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов. Инициированный правительством РФ документ в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования..

Речь идет о наделении АО "Эксар" временными полномочиями на осуществление деятельности (в порядке и сроки, устанавливаемые правительством) по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы и переданные права на результаты интеллектуальной деятельности.

"На фоне расширения международных ограничительных мер происходит сокращение объема страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе из иностранных государств, наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Наделение АО "Эксар" полномочиями на осуществление деятельности по перестрахованию торговых кредитов внутри Российской Федерации служит временным антикризисным решением в целях поддержки российской экономики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что такая деятельность будет осуществляться АО "Эксар" за счет собственного капитала, без привлечения государственных гарантий РФ.

Дополнительный объем обязательств по перестрахованию торговых кредитов не приведет к нарушению требований к финансовой устойчивости и не ограничит возможности по осуществлению основной деятельности по страхованию экспортных и импортных кредитов АО "Эксар", указывают в правительстве. Согласно законопроекту, предлагается не применять положения законодательства РФ об организации страхового дела к нормам документа по аналогии с уже существующими изъятиями для деятельности агентства.

Также предусматривается переход к Российской Федерации прав требований бенефициара к лицу, виновному в наступлении страхового случая, при исполнении государственных гарантий РФ, предоставленных по обязательствам АО "Эксар" или организации, на которую по законодательству возложены функции по страховой поддержке экспорта и импорта. Необходимость перехода к РФ таких прав обусловлена возможной ожидаемой недостаточной обеспеченностью регрессных требований - в случае исполнения какой-либо из госгарантий РФ в сумме, превышающей сумму (объем) имеющегося обеспечения регрессных требований, реализация перешедших к РФ прав требования бенефициара к ответственному за наступление страхового случая лицу будет являться дополнительным источником возмещения Российской Федерации сумм, уплаченных по такой гарантии.